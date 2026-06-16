Elkraftsingenjör selektivitet
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2026-06-16
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Är du elkraftsingenjör med erfarenhet inom selektivitet, reläskydd och kontroll? Här får du en nyckelroll för elnätets utveckling!
Om rollen som selektivitetsingenjör
Hos oss får du en central roll där du bidrar till ett robust och säkert elnät genom tekniskt stöd till drift, underhåll och projekt. Du arbetar nära både interna specialister och externa samarbetspartners kopplat till spänningsnivåer på 0,4-400kV.
Rollen är bred och du kommer bland annat att:
Ta fram selektivplaner och reläskyddsinställningar för våra anläggningar.
Arbeta med FAT/SAT och verifiering av skydds- och kontrollsystem.
Utveckla felbortkopplingsfilosofier och tekniska riktlinjer för skyddsfunktioner.
Genomföra störningsutredningar, felanalyser och bedömningar av skyddsfunktionalitet.
Ge tekniskt stöd till investerings- och utvecklingsprojekt samt till övriga organisationen.
Bidra till utveckling av tekniska styrdokument, processer och arbetssätt inom elkraft, skydd och selektivitet.
Du blir en del av ett engagerat team på ett 10-tal personer med tillgång till moderna testlabb i Stockholm och Karlstad för att testa, verifiera och utveckla lösningar för ett hållbarare och säkrare elnät.
Tjänstens placering är främst tänkt till Stockholm eller Karlstad men för rätt person kan placering i Kungsbacka eller Bollnäs vara möjligt.
För att du ska passa och trivas i rollen
Vi söker dig som har teknisk utbildning med inriktning mot elkraft, energisystem eller motsvarande, alternativt har byggt upp likvärdig kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet. Du har flera års erfarenhet av arbete inom skydd och kontroll, reläskydd, selektivitet eller kontrollanläggningar.
Du behöver kunna arbeta strukturerat med selektivplaner, reläskyddsinställningar, beräkningar och tekniska underlag. Vi ser även gärna att du är intresserad och nyfiken på hur digitalisering och AI kan användas för att underlätta och förbättra ditt arbete. Du har också har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av provning, idrifttagning eller fältarbete.
Erfarenhet av konfigurering och provning av reläskyddssystem.
Kunskap om IEC 61850 och nätverkslösningar inom skydd och kontroll.
Erfarenhet av elkvalitetsanalyser, störningsanalyser eller skyddsfilosofier.
Erfarenhet av selektivplaner för radiella eller maskade elnät.
Erfarenhet av verktyg som Python, PSS®E eller SINCAL samt inom branschen kända reläskyddsprogram som tex PCM600, DIGSI eller likande.
Som person är du problemlösande och har lätt för att förstå komplexa samband, analysera tekniska data och dra välgrundade slutsatser. Du arbetar noggrant, planerar och strukturerar ditt arbete väl och tar ansvar för att driva frågor framåt. För att lyckas i rollen behöver du också ha en god samarbetsförmåga, ett öppet och ödmjukt förhållningssätt samt vara trygg nog att ta initiativ och bidra till att utveckla arbetssätt, rutiner och lösningar tillsammans med andra.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag - för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
På Ellevio ser vi våra kontor som en viktig mötesplats där vi tillsammans bygger kultur, delar idéer och samarbetar. Du förväntas därför tillbringa merparten av din arbetstid på kontoret. Vi erbjuder samtidigt ett flexibelt arbetssätt som värnar om en god balans i vardagen samt många andra fina förmåner. Läs gärna mer här https://www.ellevio.se/link/faf5bb8630d84a659a1f9d031b548f1d.aspx
Om du vill ta reda på mer: https://www.ellevio.se/link/65648e576ded4aba95dc6a4e28e74d53.aspx https://www.ellevio.se/karriar/mot-vara-medarbetare/ https://www.ellevio.se/karriar/ellevios-rekryteringsprocess/
Bra för dig att veta
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt – skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den16 augusti. Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Rose-Marie Salomonsson på rose-marie.salomonsson@ellevio.se
eller på tel. 070-286 19 36 eller ansvarig rekryterare Fatou Thunblad på fatou.thunblad@ellevio.se
. Under veckorna 29-31 är vi på semester och därav kan svar på eventuella frågor dröja men vi försöker återkomma så snart vi kan.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Eftersom den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi också, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio Sverige AB
(org.nr 559414-0542), https://www.ellevio.se/
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9965685