Doktorand i medicinsk vetenskap, neurokirurgi
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-06-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Institutionen för klinisk vetenskap utlyser en doktorandtjänst i medicinsk vetenskap inom forskningsområdet Neurokirurgi. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå)
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Forskningsprojektet är kliniskt inriktat mot att studera långtidsutfall efter deep brain stimulation (DBS) vid dystoni. DBS är en etablerad behandling vid svår och terapiresistent dystoni, men viktiga kunskapsluckor kvarstår kring individuella behandlingsförlopp över tid, samband mellan kliniskt utfall och stimuleringsparametrar, kognitiva långtidseffekter samt betydelsen av neuroanatomiska nätverk och stimulerade strukturer. Projektet baseras på en retrospektiv kohort av patienter som behandlats med DBS vid Norrlands universitetssjukhus, kombinerat med fördjupad långtidsuppföljning av kliniska, kognitiva och bildbaserade data.
Arbetsuppgifterna innefattar litteraturgenomgång, upprättande och vidareutveckling av forskningsplan, journalgranskning, strukturering av kliniska långtidsdata, sammanställning av neuropsykologiska och radiologiska data, databashantering, statistiska analyser samt författande av vetenskapliga manuskript. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med handledargruppen och externa samarbetspartners med kompetens inom DBS, neurologi, neurokirurgi, neuroimaging, neuropsykologi och analys av behandlingsutfall.
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.
Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt nedan samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses.
Övriga kvalifikationer
Genomgången kurs i neurologi på läkarprogrammet eller motsvarande högskoleutbildning bedöms nödvändig för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen och projektets kliniska frågeställningar. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav. Eftersom projektet bygger på granskning och strukturering av svenskspråkig klinisk dokumentation krävs god förmåga att förstå medicinsk terminologi och kliniska vårdförlopp inom neurologi och neurokirurgi.
Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av kliniskt eller translationellt forskningsarbete inom neurologi, neurokirurgi, rörelsesjukdomar eller närliggande neurovetenskapligt område. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete kring deep brain stimulation (DBS), särskilt vid dystoni eller andra rörelsesjukdomar, är starkt meriterande.
Projektet innefattar analys av kliniska långtidsdata, bilddata och stimuleringsrelaterade variabler. Därför är erfarenhet av strukturerad journalgranskning, arbete med kliniska forskningsdatabaser, extraktion av radiologiska data, bearbetning av DBS-relaterade bilddata samt hantering av stimuleringsparametrar från DBS-system meriterande. Erfarenhet av programvara för elektrodrekonstruktion, bildbaserad analys, VTA-modellering eller motsvarande analys av DBS-behandling är särskilt värdefull.
Erfarenhet av statistisk analys av kliniska forskningsdata, särskilt i R eller motsvarande statistikprogram, är meriterande. Erfarenhet av litteraturgenomgång, vetenskapligt skrivande och medverkan i manusarbete är också meriterande.
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen
Ett CV
Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg
Kopior på examensarbete och eventuella publikationer
Kontaktinformation till minst två referenspersoner
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2026-07-06. Publiceringsdatum2026-06-16Anställningsvillkor
Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar.
För det fall att uppehållstillstånd krävs för din vistelse i Sverige, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningen om du inte beviljas uppehållstillstånd, eller – om datum för studiestart är bestämt - om du inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd innan datum för studiestart. Senaste datum för studiestart är 26-12-31.Kontaktuppgifter för detta jobb
Huvudhandledare: Amar Awad, amar.awad@umu.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
SACO SACO 090-7865365 Jobbnummer
9965683