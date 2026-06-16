Hjälpmedelstekniker, Hjälpmedel, Umeå
Region Västerbotten, Hjälpmedel Västerbotten / Finmekanikerjobb / Umeå Visa alla finmekanikerjobb i Umeå
2026-06-16
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjälpmedel Västerbotten är en specialistfunktion inom hjälpmedels- och tolkområdet. Vårt uppdrag är att stödja kunder i deras arbete att tillgodose hjälpmedelsanvändares behov av hjälpmedel och ge tolktjänst till tolkanvändare. Vi är verksamma i hela länet och finns representerade i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Hjälpmedelsverksamheten är intäktsfinansierad via avtal med kommuner och interna kunder.
Denna tjänst ingår i avdelningen Service. En av våra viktigaste arbetsuppgifter är att rekonditionera och återanvända hjälpmedel för att minska vår miljöpåverkan men även för att minska kostnader för våra kunder. Vi lägger stort fokus på att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Vi erbjuder friskvårdsbidrag alternativt en friskvårdstimme per vecka.
Vi söker nu en hjälpmedelstekniker till vårt team i Umeå. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som Hjälpmedelstekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Genom ditt arbete och din kompetens får våra hjälpmedelsanvändare de hjälpmedel och de tekniska anpassningar som just de behöver i sin vardag. Hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ditt dagliga arbete jobbar du med service, underhåll, leverans och rekonditionering av olika medicintekniska hjälpmedel, t.ex rullstolar, personlyftar, hygienhjälpmedel, sängar och gånghjälpmedel. Det kommer i vissa fall innebär tunga lyft. Du dokumenterar ditt arbete i enighet med gällande lagstiftning och våra rutiner.
Tillsammans med kollegor och andra yrkesgrupper kommer du ingå i ett serviceteam där ni ibland arbetar nära hjälpmedelsanvändare på uppdrag av förskrivare för att ge optimal service. Samarbete och kommunikation är viktigt då du i detta arbete kan komma att möta människor i utsatta situationer.
Din huvudsakliga arbetsplats är Umeå, men länsuppdrag över dagen kan förekomma. Hos oss kan du växa och utifrån kompetens så kan vissa uppgifter förekomma i varierande omfattning och inom olika hjälpmedelsproduktområden. Verksamheten finansieras via intäkter där du har en viktig del då dina insatser debiteras kund via din dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasial teknisk utbildning med inriktning mekanik eller elektronik alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Tidigare arbete inom hjälpmedelsverksamhet eller med medicintekniska produkter är meriterande. Erfarenhet från arbete med teknisk service och underhåll är också meriterande. För detta jobb behöver du kunna uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift, ha goda kunskaper i engelska samt ha god datorvana och kunskaper inom Officepaketet. B-körkort är ett krav.
Du har en god förmåga att samarbeta, både med dina kollegor, förskrivare och hjälpmedelsanvändare. Du är flexibel och lyhörd i ditt arbetssätt och har en förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån situationen du befinner dig i och individen du möter. Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre och genom din affärs- och kundorientering är du en mycket viktig del i det arbetet. Genom ditt engagemang och medarbetarskap bidrar du till ett positivt arbetsklimat.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
Mariehemsvägen 14 (visa karta
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906 54 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjälpmedel Västerbotten Kontakt
Facklig företrädare - Vision
Johnny Eriksson Johnny.k.eriksson@regionvasterbotten.se 090 - 785 74 09 Jobbnummer
9965679