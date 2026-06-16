Klinisk assistent i ämnet pediatrik
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
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Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Vi söker nu en klinisk assistent till vår forskargrupp i pediatrik som leds av professor Christina West.
Anställningen är tidsbegränsad 4 månader på heltid.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Den kliniska assistenten ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning inom ramen för SYMBIO-gruppens verksamhet. Arbetsuppgifterna innefattar datainsamling och datainmatning, konstruerande av databas, statistisk bearbetning av data samt sammanställning och presentation av forskningsresultat. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också ingå.Kompetenser
Behörig att anställas som klinisk assistent är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt läkarexamen eller antas eller är antagen till utbildning på forskarnivå inom medicin.
Vi söker dig som har läkarexamen/är legitimerad läkare.
Eftersom kommunikationen inom institutionen/arbetsgruppen sker på både svenska och engelska, ser vi att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla ett CV, personligt brev samt examensbevis/intyg om läkarlegitimation och vara inkommen senast 2026-07-06.
Varmt välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Jobbnummer
9965673