CE Lastbilsförare för körning med dragbil och trailer
Slk Transport & Logistics AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-06-16
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SLK Transport & Logistics AB är ett transport företag som arbetar för flera stora speditioner sedan augusti 2014.
Lastbilsförare sökes för både fjärr och lokala körningar med dragbil och trailer inom södra Sverige. Arbetsveckan påbörjas söndag eftermiddag eller oftast måndag morgon och avslutas fredag eftermiddag.
Arbetsbeskrivning: Trailer kopplas oftast från hamnarna i Trelleborg, Malmö, mer sällan Göteborg, körs till destination enligt speditionerna vi arbetar för, där trailern lossas. Efteråt kör man till lastningsställe där trailern lastas och sedan lämnas till ovannämnda hamnen. Genom veckan chaufförerna brukar sova i bilen dock är på helgerna hemma eller i vår lokal i Helsingborg. Om tillfälle ges kan man sova hemma under veckan också.
Var fjärdje vecka körs lokala körningar mellan Trelleborg/Malmö till Helsingborg och omjäd.
Marknadsmässig månadslön, 25 dagar semester.
Anställningen startar efter överenskommelse.
Språk: Svenska, Engelska, Östeuropeiska språk.
Vid intresse eller frågor ring eller mejla oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
sms
E-post: slk.t@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SLK Transport & Logistics AB
(org.nr 559023-8514)
Ormvråksgatan 14 (visa karta
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254 49 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9965681