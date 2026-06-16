Kvalitetstekniker till kommande uppdrag på Poolia i Jönköping

Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping
2026-06-16


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Publiceringsdatum
2026-06-16

Om tjänsten
Vill du arbeta i en internationell miljö där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus? Just nu söker vi en engagerad och analytisk Kvalitetstekniker till ett spännande globalt industribolag i Vaggerydsregionen.

I rollen får du en central funktion i verksamheten med ansvar för att driva och utveckla kvalitetsarbetet tillsammans med både interna och externa parter. Du arbetar nära leverantörer och produktion för att säkerställa hög kvalitet genom uppföljning, analys och ständiga förbättringar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva leverantörsutveckling och kvalitetsförbättrande aktiviteter

Hantera kvalitetsutfall och följa upp avvikelser

Analysera och rapportera reklamationsstatistik

Samverka med flera funktioner inom organisationen

Delta i och leda kvalitetsrelaterade förbättringsprojekt

Tjänsten innebär många kontaktytor, både nationellt och internationellt. Resor till produktionen i Polen förekommer cirka en gång per kvartal.

Vi söker dig som
Har erfarenhet som kvalitetstekniker inom tillverkande industri

Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad

Har god kommunikativ förmåga och trivs i en samordnande roll

Har erfarenhet av affärssystemet Monitor

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Här erbjuds du möjligheten att bli en del av ett internationellt bolag med stark framtidstro, där du får vara med och påverka kvalitetsarbetet och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.

Om Poolia
Poolia är ett av Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med över 30 års erfarenhet av att matcha rätt person till rätt jobb. Vi samarbetar med välkända företag inom flera branscher och erbjuder spännande möjligheter för dig som vill utvecklas i din karriär. Hos oss får du en trygg anställning, personlig kontakt och chansen att prova på olika arbetsplatser och branscher.

Övrig information
Tjänsterna är placerade i Vaggerydsregionen.
Vid frågor, vänligen kontakta ansvariga,
Konsultchef Louice Silvärn, louice.silvarn@poolia.se
Rekryteringsassistent Alexandra Aoun, alexandra.aoun@poolia.se

Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, varmt välkommen! Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915621-2055290".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta)
553 20  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9965676

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