Kvalitetstekniker till kommande uppdrag på Poolia i Jönköping
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vill du arbeta i en internationell miljö där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus? Just nu söker vi en engagerad och analytisk Kvalitetstekniker till ett spännande globalt industribolag i Vaggerydsregionen.
I rollen får du en central funktion i verksamheten med ansvar för att driva och utveckla kvalitetsarbetet tillsammans med både interna och externa parter. Du arbetar nära leverantörer och produktion för att säkerställa hög kvalitet genom uppföljning, analys och ständiga förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva leverantörsutveckling och kvalitetsförbättrande aktiviteter
Hantera kvalitetsutfall och följa upp avvikelser
Analysera och rapportera reklamationsstatistik
Samverka med flera funktioner inom organisationen
Delta i och leda kvalitetsrelaterade förbättringsprojekt
Tjänsten innebär många kontaktytor, både nationellt och internationellt. Resor till produktionen i Polen förekommer cirka en gång per kvartal.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kvalitetstekniker inom tillverkande industri
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en samordnande roll
Har erfarenhet av affärssystemet Monitor
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Här erbjuds du möjligheten att bli en del av ett internationellt bolag med stark framtidstro, där du får vara med och påverka kvalitetsarbetet och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Om Poolia
Poolia är ett av Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med över 30 års erfarenhet av att matcha rätt person till rätt jobb. Vi samarbetar med välkända företag inom flera branscher och erbjuder spännande möjligheter för dig som vill utvecklas i din karriär. Hos oss får du en trygg anställning, personlig kontakt och chansen att prova på olika arbetsplatser och branscher.
Övrig information
Tjänsterna är placerade i Vaggerydsregionen.
Vid frågor, vänligen kontakta ansvariga,
Konsultchef Louice Silvärn, louice.silvarn@poolia.se
Rekryteringsassistent Alexandra Aoun, alexandra.aoun@poolia.se
Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, varmt välkommen! Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915621-2055290". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9965676