Deltidstjänst som personlig assistent hos 66-årig kvinna i Husby
Plusfamiljen Funka AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-16
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Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut – på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först. Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större – vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Deltidstjänst som personlig assistent hos 66-årig kvinna i Husby
Om mig
Jag är en 66-årig kvinna som bor med min familj och har många intressen. Bland annat tycker jag om träning och gym, friluftsliv, promenader, filmer. Jag är rullstolsburen sedan en tidigare stroke. Därför behöver jag stöd genom hela dagen med allt från träning till hygien, men är gärna deltagande i så många moment som möjligt. Jag söker nu dig som vill ha ett extrajobb och som vill hjälpa mig i min vardag och vara ett tryggt stöd.
Vem söker jag?
Du är social.
Du är trygg i dig själv.
Du är initiativtagande och självgående.
Du får gärna gilla rutiner och ordning och reda, som jag.
Saknar du erfarenhet av yrket, inga problem, Plusfamiljen stöttar och utbildar dig!
För att söka tjänsten måste du ha fyllt 18 år men gärna äldre, kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt uppge två närliggande referenser.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Deltidstjänst med start omgående. Passen är förlagda dag, kväll och helg på ett rullande schema. Stora möjligheter till förlängd tjänst i varierande omfattning.
När börjar du jobba hos mig?
Med start i mitten av augusti.
Det här erbjuds du:
Många av våra anställda har funnits med oss sedan starten 2006 vilket vi är mycket glada och stolta över! Vi vill att du som anställd ska må bra och känna att ditt jobb är meningsfullt. Som personlig assistent är du otroligt viktig för en annan människa och ibland för en hel familj.
Som en av oss får du:
En kontaktperson-din chef, finns där för att svara på både praktiska frågor och för att ge stöd.
Kollektivavtal- det är superviktigt för din trygghet idag men också för din framtid.
Du är försäkrad och får friskvårdsbidrag.
Vi stöttar och utbildar dig när du behöver det.
Du får en fast grundlön per timme.
Semesterersättning och ob-tillägg utifrån kollektivavtalet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
om varför du ska välja just oss. Sista ansökningsdatum är 16/8 men tjänsterna kan komma att tillsättas innan dess. Vid frågor kontakta kundansvarig alexander@plusfamiljen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plusfamiljen Funka AB
(org.nr 556697-9570)
164 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Plusfamiljen Kontakt
Rekryterare
Alexander Färggren alexander@plusfamiljen.se 073-2555811 Jobbnummer
9965680