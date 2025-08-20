Köksmästare till Bomans hotell
2025-08-20
Bomans Hotell söker ny köksmästare
Är du en passionerad ledare i köket med känsla för smak, detaljer och har höga ambitioner med din matlagning?
Då kanske Du är vår nya köksmästare.
Vi söker en kökschef som vill vara med och driva vårt matkoncept framåt, med fokus på kvalitet, upplevelse och kärlek till råvaran.
Bomans Hotell är ett unikt boutiquehotell där härliga miljöer, mat, design och personligt bemötande står i centrum.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som kock, gärna som köksmästare eller souschef
Brinner för att skapa minnesvärda matupplevelser
Är trygg i att leda, planera och utveckla ett köksteam
Har god planerings- och organisationsförmåga
Har ett starkt intresse för menyplanering, köksekonomi och råvarukvalitet
Vill skapa helhetsupplevelser som gäster minns
Gillar att ha roligt på jobbet
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö i Trosa
Kreativt utrymme att påverka meny och köksinriktning
Ett nära samarbete med hotelledning och engagerade kollegor
Möjlighet att vara en del av Bomans fortsatta utveckling
Bra personalförmåner
Låter det som din nästa utmaning? Välkommen att skicka in din ansökan.
Vi går igenom svaren löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I Trosa hittar du det excentriska, unika och oändligt charmiga boutiquehotellet Bomans. Vi finns mitt i Trosas hamn, endast 7 mil söder om Stockholm. Alla 41 rum är individuellt inredda med föremål insamlade från olika resor runt om i världen.
Maten är klassisk och helst arbetar vi med ekologiska råvaror och det som finns runt oss i skog och mark.
Trosa är full av aktivitet, framförallt på sommaren, och hotellet är fullt av semestrande gäster. Resten av året har vi en blomstrande weekendmarknad där merparten av våra gäster kommer från Stockholm. I veckorna är det konferenser som gäller och vi har många bröllop och fester året om. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bomans i Trosa AB
(org.nr 556525-1542), http://www.bomans.se Arbetsplats
Bomans Hotell & Restaurang Kontakt
Maria Krona maria@bomans.se 0708-199711 Jobbnummer
9468318