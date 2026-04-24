Köksmästare
Visionär, smakskapare och ledare till Selma Spa
I hjärtat av det värmländska landskapet, med rofylld utsikt över sjön Fryken, ligger Selma Spa - med 184 rum, 2000 m2 spa- och poolområden samt 15 konferenslokaler. Är du den vi söker?
Som vår Executive Chef är du hjärtat i vår Food & Beverage-verksamhet. Du ansvarar för att kökets kvalitet och menyutveckling alltid speglar Selma Spas starka varumärke och koncept. Du är en trygg ledare som trivs lika bra med att utveckla nästa säsongs smaker som att coacha ditt team i den dagliga driften.
Om rollen
Coach & Mentor: Ditt främsta fokus är att utveckla dina kockar. Du leder genom närvaro, sätter tydliga mål och ser till att teamets kompetens ständigt höjs så att maten som levereras alltid är på högsta nivå.
Kulinarisk kvalitet: Du är garanten för hantverket. Du utvärderar kontinuerligt utbudet baserat på trender och säsonger, och säkerställer att varje tallrik som lämnar köket håller absolut toppklass.
Ekonomiskt ansvar: Du har kontroll på kökets totala ekonomi. Även om ditt fokus ligger i driften, förväntas du ha skärpan som krävs för budgetuppföljning, kalkyler, lagerhantering och att optimera lönsamheten.
Trygghet & Standard: Du ansvarar för att lagar och föreskrifter kring livsmedelshantering och egenkontroll efterlevs. Du skapar rutiner som gör att kvaliteten sitter i väggarna, oavsett hur högt tempot är.
Vem är du?
Vi söker en passionerad ledare som älskar att se sina medarbetare blomma.
Du är en hantverkare i grunden. Din expertis är din främsta styrka och du leder genom exempel direkt vid spisen.
Du är en kvalitetsexpert. För dig finns inga genvägar; du har ett öga för detaljer och en vilja att ständigt förfina gästupplevelsen.
Du har den administrativa grunden. Du ser kalkyler, schemaläggning och budget som nödvändiga verktyg för att kunna bedriva en framgångsrik och kreativ verksamhet.
Du är prestigelös. Du har fötterna på den värmländska jorden men huvudet bland visionerna.
Vad vi erbjuder
Förutom att bli en nyckelspelare på ett av Sveriges mest ikoniska spahotell (en del av Strawberry), erbjuder vi:
En roll där ditt ledarskap och din kulinariska vision får direkt genomslag.
Engagerade kollegor i en organisation som värdesätter "WeCare" - vår kultur av omtanke för både gäster och personal.
Förmåner, rabatter och utvecklingsmöjligheter inom en stor hotellkoncern.
En miljö där vi skrattar på jobbet - även när det är fullbokat.
Låter det som du?
Är du ledaren som vill sätta en ny standard för spagastronomi och se ditt köksteam växa under ditt mentorskap? Då vill vi träffa dig!
Plats: Selma Spa, Sunne
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Rapporterar till: Food & Beverage Manager
Sök nu - vi lovar att läsa din ansökan med ett intresserat öga.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
686 35 SUNNE Arbetsplats
Selma Spa Kontakt
Rekryterare
Stefan Byström stefan.bystrom@selmaspa.se +46702405619 Jobbnummer
9875671