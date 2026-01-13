Köksmästare
2026-01-13
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
, Värnamo
Vi söker nu en köksmästare till vår restaurang i Lagan.
Vi serverar dagens rätt och alá carte. Så du behöver ha grundläggande kunskaper i det svenska köket och kunna laga svensk husmanskost.
Tjänsten är 75% , från maj månad kan vi utöka till 100%., kan förekomma någon kväll och helg.
Vi söker dig som är:
- Självgående
• Noggrann
- Flexibel
- Lagspelare
- Arbetsam
- Social och trevlig
- Stresstålig
- Brinner för matlagning
• Goda kunskaper i svenska både tal och skrift
Platsen ska tillsättas omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: Mia@hotellagan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motell Lagan AB
(org.nr 556553-7452)
Laganvägen 2 Lagan (visa karta
)
341 50 LAGAN Arbetsplats
Best Western Sure Hotell Lagan Jobbnummer
9681885