Köksmästare
Green Hotel AB / Kockjobb / Leksand Visa alla kockjobb i Leksand
2025-11-04
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Green Hotel AB i Leksand
Om jobbet
Green Hotel är en inspirerande mötesplats för besökare från hela världen beläget i Tällberg med fantastisk utsikt över Siljan och Dalarnas blånande berg.
En romantisk weekend eller vardagslyx för hela familjen, ett stort företagsevent eller ett bröllop
På Green Hotel erbjuder vi allt detta i en underbar miljö.
Att arbeta här innebär att vara del av ett engagerat team som ständigt strävar efter att överträffa gästens förväntningar, både i service och i matlagning. Vi har höga ambitioner och ett genuint driv för att leverera det lilla extra
Vi söker dig som känner passion och engagemang för ditt arbete.
Vi vill ha dig som
* Har ett genuint driv att utveckla och förnya menyer med smak, kärlek och nytänkande utefter vad årstiden erbjuder
* Är en trygg och tydlig ledare som älskar att coacha och dela med dig av dina kunskaper
* Har gedigen erfarenhet från á la carte-kök och känner dig bekväm med att arbeta i högt tempo
* Har koll på köksekonomi, inköp och att hålla kostnader under kontroll utan att tumma på kvaliteten
* Är nyfiken på världens smaker men alltid med svensk husmanskost och säsongsbetonade, lokala råvaror som bas
* Du är van vid att följa riktlinjer och rutiner, men ser samtidigt möjligheter i förändringar och utveckling längs vägen.
Vad du kommer göra
* Vara en kreativ motor i köket och aktivt delta i den dagliga servicen
* Leda och inspirera köksteamet med tydlighet och passion
* Kvalitetssäkra varje rätt och utveckla menyer som imponerar på gästerna
* Ansvara för inköp, kostnadskontroll och att skapa hållbara lösningar
Tillträde efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: e.b@greenhotel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Hotel AB
(org.nr 556102-5767), http://www.greenhotel.se
Ovabacksgattu 17 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589026