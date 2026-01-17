Kökshjälp
2026-01-17
Vi söker köksassistent - Roppongi, centrala Göteborg
Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker en köksassistent till vårt japansk/asiatiska kök. Du ska gilla att jobba i kök och kunna arbeta tillsammans med andra.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Trevligt team
Plats: Roppongi, centrala Göteborg
Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare jobb, språk och ålder - till:sebastian@roppongi.seberk@roppongi.se
Kitchen Assistant Wanted - Roppongi, Central Gothenburg
Roppongi Izakaya is looking for a kitchen assistant for our Japanese/Asian kitchen in central Gothenburg. You should like working in a kitchen and working with others.
We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Friendly team
Location: Roppongi, Gothenburg City
Send a short message about yourself - experience, previous jobs, languages you speak, and age - to:sebastian@roppongi.seberk@roppongi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: sebastian@roppongi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roppongoteborg AB
(org.nr 559494-4729)
August Barks Gata 21 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9690027