2026-01-17


Vi söker köksassistent - Roppongi, centrala Göteborg

Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker en köksassistent till vårt japansk/asiatiska kök. Du ska gilla att jobba i kök och kunna arbeta tillsammans med andra.

Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Trevligt team

Plats: Roppongi, centrala Göteborg

Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare jobb, språk och ålder - till:
sebastian@roppongi.se
berk@roppongi.se

Kitchen Assistant Wanted - Roppongi, Central Gothenburg

Roppongi Izakaya is looking for a kitchen assistant for our Japanese/Asian kitchen in central Gothenburg. You should like working in a kitchen and working with others.

We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Friendly team

Location: Roppongi, Gothenburg City

Send a short message about yourself - experience, previous jobs, languages you speak, and age - to:
sebastian@roppongi.se
berk@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: sebastian@roppongi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Roppongoteborg AB (org.nr 559494-4729)
August Barks Gata 21 (visa karta)
421 32  VÄSTRA FRÖLUNDA

Jobbnummer
9690027

