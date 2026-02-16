Kökschef till Älvsbyn
Carlberg Erikas Allservice AB / Kockjobb / Älvsbyn Visa alla kockjobb i Älvsbyn
2026-02-16
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carlberg Erikas Allservice AB i Älvsbyn
CE:s Allservice är ett familjeföretag med verksamhet i Arvidsjaur, Töre och Älvsbyn, med ledorden:
"Ingenting är omöjligt - det omöjliga tar bara lite längre tid."
Vi bedriver en mångsidig verksamhet inom service, anläggningsdrift, restaurang, catering, event och foodtruck. I Älvsbyn driver vi restaurangverksamhet och i Arvidsjaur ansvarar vi för Vittjåkk Camping & Restaurang - vackert beläget i naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke med 75 husvagnsplatser, vinteröppen restaurang och slalombacke i Vittjåkk.
Vi skapar minnesvärda upplevelser - från luncher och konferenser till stora företagsevent och bröllop. Varje uppdrag skräddarsys efter kundens önskemål, oavsett om det gäller en bankett, matlagning över Muurika i skogen eller servering direkt från någon av våra två foodtrucks.
Med fokus på kvalitet, lokala råvaror och personlig service levererar vi helhetslösningar där flexibilitet och kundens behov alltid står i centrum. Vår bredd och vår förmåga att se möjligheter gör att vi alltid hittar lösningar - oavsett uppdragets storlek.
Hos oss ska alla kunna ta del av en god middag eller en minnesvärd upplevelse.
Kökschef till CE:s Allservice - Älvsbyn
Vill du leda ett kök där kreativitet, kvalitet och arbetsglädje står i centrum? Nu söker vi en kökschef till vår restaurang i ÄlvsbynPubliceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som kökschef hos oss har du det övergripande ansvaret för kökets dagliga drift. Du planerar och formar menyer, gör beställningar, ansvarar för HACCP och ser till att verksamheten fungerar smidigt varje dag. Rollen är både operativ och strategisk - du lagar mat, bakar, utvecklar rätter och driver köket framåt. Vi serverar lunch och arbetar även med à la carte, catering och event, vilket ger variation och möjlighet att vara kreativ.
Vi söker dig som
Är utbildad kock/kokerska/kallskänka och har erfarenhet av matlagning, gärna husmanskost.
Du tar ansvar för ditt arbete, bidrar till en bra stämning i teamet och hittar lösningar när det behövs. Du arbetar självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra och trivs i en roll där du får kombinera planering med nytänkande i köket.
Du har B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av à la carte, bakning eller köksekonomi är det meriterande.
Varför ska du jobba hos oss?
Vi är en stabil och familjär arbetsplats där beslutsvägarna är korta och idéer tas tillvara. Här händer det mycket - det är alltid något på gång.
Hos oss får du:
Möjlighet att vara kreativ i ditt arbete
Variation i arbetsuppgifter
En arbetsplats där vi värnar om varandra
Friskvårdsförmåner
Arbetsglädje och gemenskap
"Det är en stabil arbetsplats som är familjär där jag har möjlighet att vara kreativ i mitt arbete, där variationen är något jag uppskattar".
"Ketsara -kock hos CEs"
Vi tror på att skapa en miljö där både personal och gäster trivs - och där en god middag eller en minnesvärd upplevelse ska vara tillgänglig för alla.Så ansöker du
Arbetstid 80 - 100%
Med start Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 15 mars
Urval kommer ske löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@cesallservice.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carlberg Erikas Allservice AB
(org.nr 559251-6271) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erika Carlberg info@cesallservice.com 0706640388 Jobbnummer
9746147