Kökschef
Göteborgsfamiljen AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Bodega är en avslappnad Bodega med inspiration från Barcelonas tapasbarer där du äter tapas och dricker massvis med billig cava från eftermiddag till sen kväll.
Bar Etzy är en italiensk espressobar med inspiration från Jewish delis i New York. Här möts den varma atmosfären från ett lokalt café med pulsen från en trendig bar, vilket gör det till en självklar mötesplats - från morgonespresso och lunchmöten till eftermiddagsöl och kvällsdrinkar.
Tacos, fest och margaritas står i centrum på Mucho Macho - Skanstorgets avslappnade texmexrestaurang som på kvällarna förvandlas till en livlig margarita bar.
Om dig
Vi söker dig som är en naturlig ledare med bred erfarenhet och stora ambitioner. Du har ett öga för detaljer och säkerställer att rutiner och myndighetskrav följs utan undantag. Din passion för matlagning har genom åren formats till en förståelse för vikten av att alltid leverera på högsta kvalitetsnivå.
Som kökschef har du det övergripande ansvaret för köket, med leveranser till tre restauranger. Du planerar och leder det dagliga arbetet och ser till att ditt team utvecklas genom ett tydligt och coachande ledarskap. Med gästen i fokus kvalitetssäkrar du processer, säkerställer råvaruhantering och skapar en arbetsmiljö där både trivsel och samarbetsklimat står i centrum.
Du ansvarar också för köksekonomin, inklusive inköp och svinnkontroll, och har en nyckelroll i att balansera kvalitet med lönsamhet. I nära samarbete med vår Food & Beverage-grupp driver du verksamheten framåt och bidrar till att vi fortsätter hålla en hög nivå i alla led.
Vi siktar högt, och vi söker dig som delar vår strävan efter kvalitet, noggrannhet och utveckling.
Arbetstiderna är varierande och innefattar både dag- och kvällspass.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Spana in oss här www.Bodegagbg.sewww.Baretzy.sewww.Muchomacho.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417) Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Kontakt
Daniel Liljön Jorlid daniel@skanstorget.se Jobbnummer
9537444