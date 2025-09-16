Köksbiträde till restaurang i Falkenberg
Deity Solutions AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falkenberg
2025-09-16
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deity Solutions AB i Falkenberg
, Halmstad
, Laholm
eller i hela Sverige
Hos Baptiste's serveras frukost, dagens lunchbuffé och à la carte, samt erbjuds ett brett kiosksortiment på en välkänd golfanläggning i Falkenberg.
Som köksbiträde är du en viktig del av teamet och bidrar till att både kök och matsal fungerar smidigt. Arbetsuppgifterna omfattar förberedelser i kök och matsal, matlagning och uppläggning, disk och rengöring av köksutrustning, att hålla köket rent och matsalen presentabel samt att hjälpa till med servering och kassa.
Du är effektiv, flexibel och självgående - samt att du trivs med att arbeta i ett öppet kök där du möter gästerna med ett leende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@deitysolutions.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Deity Solutions AB
(org.nr 559265-8172)
311 95 FALKENBERG Arbetsplats
Baptiste's Restaurang @ Vinbergs GK Jobbnummer
9511525