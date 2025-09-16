Köksbiträde till restaurang i Falkenberg

Deity Solutions AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg
2025-09-16


Hos Baptiste's serveras frukost, dagens lunchbuffé och à la carte, samt erbjuds ett brett kiosksortiment på en välkänd golfanläggning i Falkenberg.
Som köksbiträde är du en viktig del av teamet och bidrar till att både kök och matsal fungerar smidigt. Arbetsuppgifterna omfattar förberedelser i kök och matsal, matlagning och uppläggning, disk och rengöring av köksutrustning, att hålla köket rent och matsalen presentabel samt att hjälpa till med servering och kassa.
Du är effektiv, flexibel och självgående - samt att du trivs med att arbeta i ett öppet kök där du möter gästerna med ett leende.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@deitysolutions.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Deity Solutions AB (org.nr 559265-8172)
311 95  FALKENBERG

Arbetsplats
Baptiste's Restaurang @ Vinbergs GK

Jobbnummer
9511525

