Köksbiträde till restaruang
2026-01-15
Asiatisk restaurang ligger i centrum Stockholm behöver en köksbiträde. Du kan jobba i ett högt tempo. Du trivs med att samarbeta med andra och har god kommunikationsförmåga. Teamet är litet och alla hjälps åt med alla förekommande uppgifter såsom att kassa, lämna mat till kunder, matlagning, mat förberedning, disk och städning. Vi ser gärna att du är van att ta ansvar och kan arbeta självständigt och noggrann och flexibel.
Arbetstid: 10,30-14,30
Startdatum: 2026-02-15
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: kannelbullar77@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde Lunch".
