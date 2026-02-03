Köksbiträde sökes
Vilka är vi?
Kaferang City är ett Café / Restaurang / Bar med finess i fräsch och stämningsfull miljö beläget mitt i centrala Stockholm på den fantastiska Gamla Brogatan! Vi har fokus på ekologiska- och närproducerade råvaror/produkter samt hemlagat. Vi har också ett utbud bakat eller tillagat utan gluten, laktos och mjölkprotein samt olika veganska alternativ.Publiceringsdatum2026-02-03Så ansöker du
Vi söker nu utökning till köket och vårt härliga team, så varmt välkommen med din ansökan (personligt brev och CV med bild). Vi tar bara emot ansökningar via mail.Dina arbetsuppgifter
Preppning, tillredning av enklare maträtter (se vår meny på hemsidan) på beställning, bakning, livsmedelshantering och kvalitetskontroll, beställningar, mottagning och uppackning av leveranser, renhållning och diskhantering. Du behöver kunna jobba effektivt, strukturerat och fokusera på flera saker samtidigt men också bli stimulerad av att arbeta i ett ständigt högt tempo.
Arbetstider
Varierande schemaläggning regelbundet under hela veckan måndag-söndag. Våra öppettider är 9.00-19.30 och vi har öppet nästan alla dagar om året. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: city@kaferang.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänsten som Kallskänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Rozta AB
(org.nr 559061-2130)
Gamla Brogatan 13 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9720066