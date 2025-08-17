Köksbiträde sökes!

Pizzeria söderbytorg HB / Restaurangbiträdesjobb / Salem
2025-08-17


Vi söker en köksbiträde som vill ha en varierad roll i köket - en riktig joker som kan hoppa in där det behövs! Du kommer att vara en nyckelperson i den dagliga driften, med uppgifter som sträcker sig från att hjälpa pizzabagaren, fylla på råvaror och hålla rent, till att ta hand om grillen och andra moment i köket.
Det här är en perfekt tjänst för dig som vill utvecklas inom restaurangbranschen och gillar att ha många bollar i luften.
Du kommer att vara en viktig del i vårt team och bidra till att våra gäster får välsmakande mat, snabbt och med god service.
OBS!! Stör inte personalen på plats, oplanerade besök undanbedes.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: Soderbypizzeria@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde 2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria söderbytorg HB
Söderby Torg 2 A (visa karta)
144 52  RÖNNINGE

Arbetsplats
söderbytorg HB, Pizzeria

Jobbnummer
9461704

