Köksbiträde sökes!
Pizzeria söderbytorg HB / Restaurangbiträdesjobb / Salem Visa alla restaurangbiträdesjobb i Salem
2025-08-17
Vi söker en köksbiträde som vill ha en varierad roll i köket - en riktig joker som kan hoppa in där det behövs! Du kommer att vara en nyckelperson i den dagliga driften, med uppgifter som sträcker sig från att hjälpa pizzabagaren, fylla på råvaror och hålla rent, till att ta hand om grillen och andra moment i köket.
Det här är en perfekt tjänst för dig som vill utvecklas inom restaurangbranschen och gillar att ha många bollar i luften.
Du kommer att vara en viktig del i vårt team och bidra till att våra gäster får välsmakande mat, snabbt och med god service.
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: Soderbypizzeria@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde 2025".
Detta är ett heltidsjobb.
144 52 RÖNNINGE Arbetsplats
söderbytorg HB, Pizzeria Jobbnummer
9461704