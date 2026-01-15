Köksbiträde sökas
Minari Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Sunne Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sunne
2026-01-15
Om jobbet
Vill du arbeta med ett sushikoncept som levereras i en snygg och modern förpackning? Då ska du söka till Minari Sushi!www.minarisushi.se
Vi söker glädjespridande, serviceinriktade och noggranna medarbetare som trivs med att arbeta i team och klarar av ett högt arbetstempo. Vi anställer personer som har dessa egenskaper. Tidigare erfarenhet inom yrket är inte avgörande, då vi erbjuder utbildning på plats med hjälp av våra handledare samt arbetsböcker för både matsal och kök.
Du kommer att arbeta som stöd till restaurangens köksmedarbetare, främst med produktion och förberedelse av råvaror som våra ordinarie kockar sedan tillagar till färdiga rätter. Arbetsuppgifterna innefattar även disk samt städ- och hygienrutiner i restaurangen.
Du ska ha arbetat som restaurangbiträde i minst ett (1) år.
Öppen för alla
