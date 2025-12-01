Köksbiträde med erfarenhet Hoverla AB

Hoverla AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka
2025-12-01


Om jobbet
Vi söker ett köksbiträde med minst 6 månaders erfarenhet. Du kommer att arbeta nära pizzabagare och kockar i köket.

Publiceringsdatum
2025-12-01

Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror och ingredienser
Hjälpa till vid matlagning
Disk och städ i köket
Bidra till ordning och hygien

Kvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet som köksbiträde eller liknande
Svenska på grundläggande nivå (obligatoriskt)
Engelska är meriterande
Samarbetsförmåga och ansvarstagande

Anställningsform: Heltid eller deltid enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@hoverla.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hoverla AB (org.nr 559521-0963)

Kontakt
Liubomyr Golub
info@hoverla.se
0729175007

Jobbnummer
9623688

