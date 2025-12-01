Köksbiträde med erfarenhet Hoverla AB
Hoverla AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka
2025-12-01
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hoverla AB i Nacka
Om jobbet
Vi söker ett köksbiträde med minst 6 månaders erfarenhet. Du kommer att arbeta nära pizzabagare och kockar i köket.Publiceringsdatum2025-12-01Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror och ingredienser
Hjälpa till vid matlagning
Disk och städ i köket
Bidra till ordning och hygienKvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet som köksbiträde eller liknande
Svenska på grundläggande nivå (obligatoriskt)
Engelska är meriterande
Samarbetsförmåga och ansvarstagande
Anställningsform: Heltid eller deltid enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@hoverla.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hoverla AB
(org.nr 559521-0963) Kontakt
Liubomyr Golub info@hoverla.se 0729175007 Jobbnummer
9623688