Köksbiträde Helsingborg

Jobbpunkten AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg
2026-01-31


VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Helsingborg och närliggande områden.
Vi söker köksbiträden till restaurang- och storköksverksamhet i Helsingborg. Du arbetar i team och bidrar till ett välfungerande kök.

Publiceringsdatum
2026-01-31

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av livsmedel
Disk och städ
Enklare köksuppgifter

Kravprofil för detta jobb
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet är meriterande

Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom kök?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde Helsingborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbpunkten AB (org.nr 559073-9032)
252 25  HELSINGBORG

Jobbnummer
9715591

