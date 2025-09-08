Köksbiträde
Habo kommun, Tekniska förvaltningen / Restaurangbiträdesjobb / Habo Visa alla restaurangbiträdesjobb i Habo
2025-09-08
Habo kost söker köksbiträde till Centralköket. Här lagar vi mat till förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi driver även Restaurang Kärrsiljan och utför andra roliga uppdrag till kommunens olika verksamheter. Då vi jobbar med olika kunder är arbetsuppgifterna varierade och ger stort utrymme för flexibilitet och eget ansvar.
Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar och helger. Arbete i något av våra andra kök kan förekomma.
Som anställd i Habo kommun har du en trygg anställning och kommunen erbjuder flera personalförmåner.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Du kommer jobba med alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök såsom beredning av sallader och smörgåsar, servering av lunch i Kärrsiljan, packning av matlådor, städ och disk.
Vi tänker på miljön och ett hållbart samhälle och ser gärna att maten kommer från vårt närområde.Kvalifikationer
Grundutbildning inom restaurang och storkök eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du behöver vara van att arbeta med dator då vi använder den som ett redskap för flera olika uppgifter.
Du måste behärska det svenska språket i tal och skrift. Du ska kunna jobba självständigt och ta egna initiativ, ha lätt att samarbeta och gemensamt med kollegor driva utvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Kostchef
Lena Bergström lena.bergstrom@habokommun.se 036-4428213 Jobbnummer
9497926