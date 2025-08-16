Köksbiträde
Çok najs är en restaurang och bar i Linköping. Vi serverar turkisk streetfood och satsar stenhårt på vår döner, kyckling och vegetarisk.
Vi tillagar allt från grunden; såser, tillbehör, döner och bröd.
Just nu söker vi köksbiträde som kan hjälpa personalen i köket.
Personen vi söker behöver inte ha restaurang erfarenhet, men däremot ha intresse och passion för mat och service. Samt viljan att jobba hårt och noggrant.
Meriterande är om du kan baka bröd och bygga döner. Har du körkort är det ett plus.
Vi har öppet måndag-söndag och tiderna är varierande.
Lön enligt kollektivavtal
Tjänsten är på heltid
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: jobb@coknajs.se Omfattning
