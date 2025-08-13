Köksassistent
Diskare / Allroundmedarbetare - Niehku Mountain Villa
Vi söker en positiv och arbetsvillig lagspelare som vill vara en del av vårt dedikerade team på Niehku Mountain Villa. I rollen får du en varierad vardag där du inte bara ansvarar för disk och kökets renhållning, utan även bidrar inom housekeeping, tar emot och organiserar varuleveranser samt hjälper till med enklare köksuppgifter.
Vi värdesätter servicekänsla, noggrannhet och ett gott öga för detaljer - allt för att ge våra gäster en förstklassig upplevelse. Hos oss blir du en viktig del av helheten, där varje insats märks och uppskattas.
Anställningen startar i slutet på januari eller slutet av februari och pågår till slutet av maj -25.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
