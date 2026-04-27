Kockvikarie i sommar, Parkgården
Håbo Kommun / Kockjobb / Håbo Visa alla kockjobb i Håbo
2026-04-27
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker dig somvill arbeta några veckor under perioden juli-augusti och laga mat när våra ordinarie kockar har semester!
Om arbetsplatsenVi erbjuder dig betald introduktion på arbetsplatsen, i ett modernt kök på Parkgårdens äldreboende. Där tillagas drygt 250 portioner dagligen. Maten transporteras och serveras varm dels till boende i huset dels till boende på Solängen, Dalängen och Pomona.
Dina arbetsuppgifterTillsammans med övriga matlagare i köket arbetar du med produktion av lunch- och middagsmåltider 7 dagar i veckan, enligt schema. Du är trygg i din roll, kan arbeta självständig och planera arbetsdagen så att helheten fungerar. egna initiativ och ser vad som behöver göras under arbetsdagen. Alla i storkök förekommande arbetsuppgifter , så som förberedelser och tillagning av måltider inklusive specialkost med anpassade konsistenser. Livsmedelsäkerhet och dokumentation samt logistik, disk och rengöring av kökslokaler.
KvalifikationerKrav på tidigare arbete som kock. Gärna inom storkök och erfarenhet från offentliga måltider.Krav på genomförd gymnasieutbildning inom restaurang- och livsmedsprogrammet eller kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
Du behärskar svenska väl, i tal och skrift.Du har en god samarbetsförmåga och vill bidra till goda måltider.
Erfarenhet av seniormåltider är meriterande.Körkort och vana av att köra transportfordon är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Innan du eventuellt erbjuds anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret. Tillfälle för provjobb samt arbetspass för upplärning kan bli aktuellt under maj. Intervjuer sker löpande.Skicka din ansökan redan idag!
Om Håbo kommunHåbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för äldreomsorg Kontakt
Marie Johansson 0171-52890 Jobbnummer
9877541