Vi i Wärdshuset på Medevi Brunn söker nu kockar för sommarsäsongen. Vi ser att att du har några års erfarenhet av ala carté och bankett. Även att du är en lagspelare och trivs att jobba i grupp. Vår matlagning bygger på det klassiska köket och vi ser helst att du har kunskaper från detta sedan tidigare. Medevi ligger någon mil bort från Motala så du bör ha tillgång till bil eller liknande, vi kan erbjuda enkelt boende på Brunnen om så behövs. Tillträde från början av juni och som längst fram till jul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: restaurant@medevibrunn.se
