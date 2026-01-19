Kockar

Hotel Medevi Brunn AB / Kockjobb / Motala
2026-01-19


Visa alla jobb hos Hotel Medevi Brunn AB i Motala

Vi i Wärdshuset på Medevi Brunn söker nu kockar för sommarsäsongen. Vi ser att att du har några års erfarenhet av ala carté och bankett. Även att du är en lagspelare och trivs att jobba i grupp. Vår matlagning bygger på det klassiska köket och vi ser helst att du har kunskaper från detta sedan tidigare. Medevi ligger någon mil bort från Motala så du bör ha tillgång till bil eller liknande, vi kan erbjuda enkelt boende på Brunnen om så behövs. Tillträde från början av juni och som längst fram till jul.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: restaurant@medevibrunn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Medevi Brunn AB (org.nr 556732-9692)
Medevi Brunn (visa karta)
591 97  MOTALA

Arbetsplats
Medevi Brunn AB, Hotel

Jobbnummer
9693009

