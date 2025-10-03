Kock till Törsjö förskola
2025-10-03
Vi på Törsjö förskola söker nu en kreativ kock som vill vara med och driva och utveckla måltiden. Söker du efter ett arbete med trygg anställning och stor kreativ frihet? Då är detta jobbet för dig, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Vi erbjuder nu en tjänst som kock hos oss på Törsjö förskola, belägen i Mosås strax utanför Örebro. För att trivas i tjänsten ser vi att du är en självständig och trygg kock som är väl medveten om vad som utgör kvalité i ditt arbete och eftersträvar att leva upp till detta. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att väcka och utveckla barnens matglädje, och som är en lagspelare som gärna delar med dig av din kompetens för att bidra till verksamhetens utveckling.
Tjänsten innebär att du lagar mat till åtta avdelningar samt ansvarar för matleveranser till ytterligare en förskola i Mosås med tre avdelningar. Du kommer att samarbeta med en till kock samt tillsammans med förskolans övriga personal.
Exempel på arbetsuppgifter:
• göra livsmedelsinköp, betala fakturor och ansvara för kökets livsmedelsbudget
• planera och tillaga frukost, lunch och mellanmål (även specialkost)
• presentera mat till barn och personal på ett tilltalande vis
• följa gällande hygienrutiner för kök och kontinuerligt städa/diska
• genomföra egenkontroll
• aktivt bidra till verksamhetens kvalitetsutveckling
• aktivt arbeta med verksamhetens mål och resultat
Om arbetsplatsen
Törsjö förskola stod klar augusti 2022 och består av fem avdelningar och ett tillagningskök med egen kock. Förskolan är belägen i Mosås som ligger ca 10 km söder om Örebro utefter gamla vägen till Kumla. Området består av blandad bebyggelse där de flesta boendeformer finns representerade, med småhus som det dominerande inslaget.
Törsjö förskola har en gemensam ledning med Mosjö förskola som finns i området och allt utvecklingsarbete sker gemensamt.
Läs mer om vår förskola här: Törsjö förskola - orebro.se.
För att bidra till en hållbar framtid arbetar vi efter konceptet "Smartare mat" som du kan läsa mer om här: Måltider i kommunens kök och serveringar - Örebro kommun - fördjupning (orebro.se)
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en självständig och trygg kock. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är väl medveten om vad som utgör kvalité i ditt arbete och eftersträvar att leva upp till detta. Barnantalet ändras från dag till dag och därför är det en fördel om du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och verksamhetens behov. Vi ser det som en självklarhet att du samarbetar bra med övrig personal och att du engagerar dig i barnen och deras matintresse på ett pedagogiskt sätt. Vi ser gärna att du kommer med nya idéer i arbetet.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt kan du kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor både skriftligt och muntligt. Rollen kräver god datorvana då du kommer göra digitala beställningar, söka information på intranät samt recept i kostdatasystem med mera.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• kockutbildning genom exempelvis Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Komvux eller högskola
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i förskolekök eller annat storkök
• erfarenhet av att laga specialkost
• goda kunskaper i vegetarisk matlagningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb .
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 19 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
