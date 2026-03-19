Kock till Sandö - vikariat
Myndigheten för civilt försvar / Kockjobb / Kramfors Visa alla kockjobb i Kramfors
2026-03-19
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Kramfors
, Solna
, Stockholm
, Karlstad
, Lund
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Var med och gör Sverige redo.
Nu söker vi kock till myndigheten för civilt försvar på Sandö.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övrig restaurangpersonal ansvara för att laga samtliga måltider. Måltiderna varieras av svensk husmanskost, specialkost, internationell mat och A 'la carte till våra elever och personal inom våran skolverksamhet på MSB Sandö. Andra förekommande arbetsuppgifter är planering, städning av restaurangens lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Hotell och restaurangutbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av att arbeta i restaurangkök/storkök.
- God datorvana och goda förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av offentlig förvaltning.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Sandö och resor i anställningen kan förekomma. Arbetstiderna är schemalagda och avser även kvällar och helger.
Anställningen är placerad på skolsektionen för internat 2. Skolsektionens uppgift är att tillhandahålla kurs- och konferensservice, studentservice, telefonväxel för myndigheten och reception. I detta ingår hotell-, restaurang- och lokalvårdstjänster och löpande kontakter med hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokaler.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Daniel Marin. Fackliga företrädare är Patrik Klingberg (Saco-S), Karl-Johan Rahm (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2026.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9806577