Kock till Ramsvik Restaurang/Högsäsong
Organisation Zarko AB / Kockjobb / Sotenäs Visa alla kockjobb i Sotenäs
2025-11-17
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Organisation Zarko AB i Sotenäs
Sommarjobb/Kock
8 juni till 16 augusti
Vi söker en kock som vill ha en sommar fylld av god mat, härlig stämning och ett restaurangkök som ligger mitt på stranden. På Ramsvik Stugby & Camping är restaurangen verkligen hjärtat av hela anläggningen - hit kommer gästerna för att äta gott, umgås och njuta av havsutsikten.
Du ska ha utbildning och viss erfarenhet av kockyrket. Resten lär vi dig på plats. Det viktiga är att du tycker om att laga mat på riktigt, gillar tempot i ett sommarsäsongskök och trivs i ett team där alla jobbar nära varandra.
Hos oss arbetar du med de vanligaste uppgifterna i ett restaurangkök: mise en place, varma och kalla stationer, bufféer, diskret stresshantering, och allt det som gör att gästerna får en riktigt bra upplevelse.
Vi lovar en sommar med mycket skratt, fina kvällar och ett köksteam som jobbar nära och stöttar varandra.
Ramsvik Stugby & Camping ligger en mil norr om Smögen och är en semesteranläggning med 131 stugor, ett trettiotal campingtomter, en strandnära restaurang, en servicebutik och flera aktiviteter för både stora och små. Vi håller öppet från maj till september och får besök av gäster som vill ha en avkopplande sommar vid havet.
Om du trivs nära naturen och gillar att vara ute så passar Ramsvik dig perfekt. Här finns fina möjligheter till vandring, fiske, kajak, dykning och trailrunning - allt runt hörnet.
Vi som jobbar här är ett varmt och härligt gäng som trivs ihop, både under arbetspassen och på fritiden. Det är en familjär stämning där alla hjälper varandra, och vi gör vårt bästa för att gästerna ska känna sig välkomna och omhändertagna. Vi söker dig som är social, glad och tycker om att ge bra service.Publiceringsdatum2025-11-17KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Organisation Zarko AB
(org.nr 556079-7788), http://https://www.ramsvik.nu/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramsvik Stugby & Camping Kontakt
Maysaa Oudeh personal@ramsvik.nu 0736954673 Jobbnummer
9606772