Kock till Höörs kommun
2026-01-15
Måltidsverksamheten i Höörs kommun anser att måltiden är den största höjdpunkten av dagen. Vi tillagar och serverar måltider på våra kommunala förskolor, skolor och särskilda boenden. Verksamheten består av 11 helt olika kök med varierande arbetsuppgifter, arbetsmetoder och förutsättningar. Vi är strax över 30 kreativa medarbetare med fokus på lärande måltider, bra relationer till skolmåltider och goda måltidsstunder.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.

Arbetsuppgifter
Måltidsverksamheten i Höörs kommun erbjuder dig en trivsam, utmanande och kreativ vardag med drivkraften att erbjuda bästa möjliga måltidsupplevelse till våra medborgare Vi vill rekrytera dig som trivs med en flexibel arbetsplats, med en stor variation från dag till dag. I alla våra kök får du arbeta med de flesta moment som hör till yrket, förbereda och tillaga olika måltider, allt från frukost, mellanmål, lunch, kvällsmat och desserter till både yngre och äldre medborgare. Arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar.Kvalifikationer
God samarbetsförmåga och ett gott bemötande är viktigt ur flera aspekter och detta är egenskaper som värderas högt. Du är lösningsinriktad, kan planera din dag utifrån givna förutsättningar och vara självgående. Du ser möjligheter och motiveras av att utveckla verksamheten, hålla budget och nå de uppsatta målen.
Vårt ansvar är att servera säkra måltider, därför har vi ett behov att du som medarbetare har dokumenterad restaurang/livsmedelsutbildning där livsmedelshygien, livsmedelskunskap, matlagning, specialkost, ekonomi och datorkunskap ingått. Du behöver även behärska svenska väl i både tal och skrift.
Det krävs att du vid ett erbjudande om anställning kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/ Arbetsplats
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Kontakt
Måltidschef
Alexander Nyhrup alexander.nyhrup@hoor.se 0413-284 10 Jobbnummer
9685159