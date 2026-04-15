Kock till Haninge resursskola
2026-04-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Välkommen att utvecklas med oss. Hösten 2026 öppnar Haninge kommun en helt ny resursskola och vi söker nu en kock som vill vara med och bygga upp en skola där elever med omfattande stödbehov får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ligger centralt belägen i Handen, nära pendeltågstation. Den nya resursskolan kommer att ersätta tidigare lokalt placerade lärstudios i kommunen, med målet att samla kompetens och resurser under ett tak för att skapa en mer sammanhållen och kraftfull verksamhet.
Det här söker vi hos dig:
Haninge resursskola söker en erfaren kock inom storhushåll med inriktning på anpassad kost för elever inom resursskola. Du är morgonpigg, glad, trevlig och tillmötesgående person som även kan arbete nära elever. Du kommer i detta arbete som kock att ingå i ett kök som i nuläget redan har kökspersonal som bereder mat till en annan skola. Detta gör att du behöver kunna samarbete och dela köket med annan personal.
Det är av stor vikt att du är prestigelös och engagerad i ditt arbete med en lösningsorienterad inställning. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
För att lyckas i rollen bör du ha god köksvana inom storhushåll och specialkostkunskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Ditt uppdrag
Ditt ansvarsområde är att tillaga skolmåltider såsom lättare frukost och lunch men även andra arbetsuppgifter som kan förekomma, såsom inköp och planering av matsedel samt vara med vid servering. Svenska i tal och skrift är ett krav då vi arbetar med känsliga grupper och specialanpassad kost.
Arbetsuppgifter:
Förberedelse och produktion.
Hantering enligt livsmedelslagen och gällande egenkontroller.
Inköp av varor
Planera matsedel med en näringsrik och varierad kost, dock tydligt anpassad till resursskolan elevgrupp.
Alla de förekommande arbetsuppgifter som finns i ett storhushållskök
Servering
Kvalifikationer:
Minst två års erfarenhet av storhushåll (skolkök)
Utbildning inom restaurang eller storhushåll eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor i den viktigaste av alla arenor och ett elevnära arbete. Då rollen och verksamheten är ny har du möjlighet att vara med och påverka dess utformning. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084), http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 81 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Resursskolan Kontakt
Marija Krestalica Samuelsson marija.krestalica.samuelsson@haninge.se +4686069294 Jobbnummer
9854928