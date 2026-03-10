Kock till Fiskrestaurang
2026-03-10
Limhamns Rökeri AB är ett familjeägt företag beläget i fiskehamnen, Limhamn. Vi har passerat 75 årsjubileum vilket kanske gör oss till en av de äldsta verksamheterna i Limhamn. Vi kombinerar butik med restaurang och säljer färsk fisk, rökt fisk från eget rökeri, inläggningar, skaldjur och delikatesser. I restaurangen erbjuder vi lunchmenyer och även à la carte sommartid.
Nu finns en fantastisk möjlighet att bli en del av vårt köksteam under våren och sommaren, då vi söker erfaren kock eller köksbiträde som kan axla ett stort köksansvar i sommar. Som kock i vår populära fiskrestaurang tillagar och bereder du menyer samt förekommande uppgifter i ett storkök.
Som kock är du trygg och säker i din roll och vi utgår från att du har ett professionellt yrkesutförande, ansvarskännande och eftersträvar hög kvalitet på mat och service. Under högsäsong är det högt tempo i köket, vilket du lätt kan hantera tillsammans med köksteamet.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med stor gemenskap och delaktighet.
Tidsbegränsad anställning fram till september, heltid eller deltid, enligt schema, helgarbete ingår.
Känner du igen dig i jobbeskrivningen, är du välkommen med din ansökan!
Endast skriftlig ansökan, i form av personligt brev och cv, senast den 20mars, till angiven mejladress:veronicalimhamnsrokeri@gmail.com
Löpande urval och intervjuer.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: veronicalimhamnsrokeri@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Limhamns Rökeri AB
Strandgatan 17 B
216 12 LIMHAMN
Limhamns Rökeri AB
