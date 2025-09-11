Kock till Event och bankett
OM GRAND HÔTEL
Vi på Grand Hôtel strävar alltid efter att utveckla och kvalitetssäkra våra mat och dryckesavdelningar och söker efter dig som har ett stort engagemang och passion för matlagning.
Gemensamt för arbetet i samtliga av våra kök är att vi lägger stort fokus på kvalité och värderar hantverket i matlagning, i samtliga av våra kök vi gör i största möjliga mån allt från grunden själva.
På Grand Hôtel finns ett flertal kök med olika inriktning och just nu söker vi efter en kock till vårt Event & Bankett-kök.
OM ROLLEN
Som kock på Event och Bankettavdelningen kommer du att arbeta i en dynamisk och spännande miljö och ansvara för att förbereda och leverera högkvalitativa rätter för allt från privata banketter till stora evenemang och bröllop. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse och utförande av menyer och rätter enligt våra kvalitetsstandarder.
Samarbeta med andra teammedlemmar för att säkerställa smidig drift och leverans.
Upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Du kommer att vara del av ett engagerat team bestående av fem andra kollegor med lång erfarenhet från Event och Bankettkök.
GRAND HÔTEL SOM ARBETSPLATS
Då hotellet består av många olika restauranger och kök finns det för rätt person mycket goda utvecklingsmöjligheter samt möjlighet att bygga en långsiktig kökskarriär inom hotellet. Du som anställd kommer både att få arbeta med högkvalitativa råvaror, en fantastisk produkt och kollegor med gedigen kunskap och erfarenhet. Det finns även ett kontinuerligt kunskapsutbyte och samarbete köken emellan.
Som kock på Grand Hôtel omfattas du av kollektivavtalet HRF avtalet.
VI SÖKER
Vi lägger stor vikt vid att du har ett genuint intresse och passion för yrket. Vidare söker vi efter dig som har följande egenskaper och kvalifikationer:
Positiv, strukturerad och noggrann
Minst tre års yrkesvana som kock, tidigare erfarenhet från Event och Bankettkök är meriterande
Dokumenterad kockutbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Alla som arbetar hos oss måste ha fyllt 18 år och tala flytande svenska eller engelska
Arbetstiderna är förlagda utefter våra evenemang som kan förekomma både under dagtid, kvällar samt helger.
VI ERBJUDER:
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett av Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning gäller för samtliga tjänster.
Anställningsförmåner och förmåner inom Grand Group
DIN ANSÖKAN
Du som skickar in din ansökan och går vidare i processen kommer att bli inbjuden till hotellet inom kort.
Som en del av rekryteringsprocessen utför vi bakgrundskontroller.
