Kock till centralkök
2025-11-14
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vill du bli en av våra engagerade och kunniga kockar och bidra till hälsosamma och hållbara måltider för våra matgäster inom förskola, skola och äldreomsorg?
Inom område Kost och lokalvård är vi cirka 40 medarbetare. Vårt uppdrag är att producera och servera måltider samt att sköta städning i kommunens lokaler. Din arbetsplats blir i vårt centralkök som ansvarar för att producera och leverera måltider och livsmedel till hela kommunen.
Hos oss gör du skillnad!
Som kock i centralköket är du en nyckelperson i att säkerställa att näringsrik, god och säker mat serveras till våra matgäster. Du roterar mellan olika arbetsuppgifter i köket och arbetar bland annat med att:
* Planera och tillaga måltider och specialkost för förskola, skola och äldreomsorg
* Ta emot och hantera varuleveranser
* Förbereda råkost och andra tillbehör
* Sköta disk och renhållning i köksmiljön
* Delta i servering
* Följa rutiner för livsmedelshantering och egenkontroll
* Bidra till en hållbar och trivsam måltidsverksamhet tillsammans med kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom restaurang eller storkök på minst gymnasial nivå, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare arbetslivserfarenhet från offentlig måltidsverksamhet är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana, då mycket av arbetet sker digitalt via mejl, Teams och andra verksamhetssystem. Kunskaper inom livsmedelshygien, egenkontroll, specialkost och konsistensanpassning är viktiga för rollen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är flexibel, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
I vår verksamhet krävs att du visar upp ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning. Utdraget beställs kostnadsfritt via Polisens e-tjänst och kan levereras digitalt till Kivra eller per post. Handläggningstiden är cirka 1 - 2 veckor.
