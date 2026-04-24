Kock till anstalten Hall - Semestervikariat
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
Om arbetsplatsen
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden. Här finns också närhet till olika motionsspår. Du går eller löper i området precis intill Hallfjärden och har dessutom tillgång till sporthall, återhämtningsrum med massagestol och bibliotek.
Vid anstalten arbetar cirka 400 medarbetare och 20 chefer som förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare, servicetekniker m fl. Anstalten tar emot drygt 350 intagna som sysselsätts med t.ex utbildning, behandlingsprogram eller i anstaltens produktion.
Till anstalten, som ligger strax utanför Södertälje, tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen, parkerar du gratis på vår personalparkering. För dig som bor långväga från Södertälje kan anstalten eventuellt tillhandahålla logi under en tidsbegränsad period. På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av att arbeta i storkök
Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
Erfarenhet av att arbeta med specialkost
Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
