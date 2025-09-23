Kock till Alviks förskola
2025-09-23
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vill du bli en del av vårt team på Alviks förskola? Vi söker nu dig som är kock och vill arbeta i ett flexibelt uppdrag med barnen i fokus. I dagsläget tillagar vi frukost, lunch och mellanmål till ca 38 barn uppdelat på 2 visten. Uppdraget som kock motsvarar en sysselsättningsgrad om 75% men det finns även möjlighet till en heltidstjänst i kombination med lokalvård.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vår verksamhet är inne i en spännande resa där vi utvecklar den klimatsmarta måltiden i nära samarbete med barn och pedagoger. I uppdraget ingår därför, utöver tillagning av mat och därtill hörande uppgifter, även menyplanering, budget och beställningar. Ansvaret är att tillhandahålla god, näringsriktig och säker mat.
Vi arbetar hållbart och tar aktivt vara på råvarorna på bästa sätt för att minska matsvinnet.
Vid en heltidstjänst ingår även lokalvård i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är utbildad kock och har läst hotell- och restaurangprogrammet eller har annan utbildning/kurser inom storhushåll/restaurang alternativt yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver behärska det svenska språket tillräckligt för att kunna ta emot måltidsinstruktioner i både tal och skrift. Du behöver även ha viss datakunskap för uppdraget.
I uppdraget som kock hos oss lagar du mat till samhällets viktigaste matgäster. Vi söker därför dig som engageras av att utveckla hållbara, näringsriktiga, säkra och goda måltider för gästen som kräver det lilla extra. Vi ser att du drivs av ett genuint intresse för mat och smaker och att du har ett öga för de små detaljerna som förhöjer måltidsupplevelsen.
Du har goda kunskaper i hygienen i köket och du använder ditt engagemang för mat till att alltid leverera måltider med hög kvalitet. Du ser möjligheter snarare än hinder i arbetet, och även om du är ensam i köket är samverkan med pedagoger och barn vid enheten central, varför egenskaper som samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga är betydelsefulla.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Tillträde omgående enligt överenskommelse.
Om du blir aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
