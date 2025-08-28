Kock till Åkershems kök
2025-08-28
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kost- och lokalservice i Borlänge
Vill du vara med och utveckla hållbara och trevliga måltider i Borlänge kommun?
Kost- och lokalservice erbjuder måltids- och städtjänster till Borlänge kommuns skolområden, gymnasieskolor samt omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Kostservice består idag av cirka 70 enheter uppdelade på centralkök, kök med egentillagning och mottagningskök. Produktionen är ca 10 000 portioner per dag.
Lokalservice är en intern serviceenhet som erbjuder våra kunder ett utbud av tjänster inom lokalvård, transporter, tvätt mm.
På Kost- och lokalservice arbetar cirka 250 medarbetare.
Som kock i kost- och lokalservice har du förutom att laga måltider på våra enheter möjlighet vara med och utveckla kostenheten som har en tydlig inriktning på hållbarhet och service mot våra kunder.
Vi jobbar för en trevlig måltidsmiljö och bygga upp visionen:
Ett hållbart Borlänge, ett Borlänge som tar ansvar för miljön både nu och i framtiden tillsammans med andra verksamheter i kommunen.
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplatser och som kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för både hälsan och miljön. En näringsriktig lunch, middag som hamnar i magen är extra viktig för våra matgäster.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Som kock blir du anställd i kost-och lokalservice, din placering kommer att vara i köket på Åkershem
Arbetstiden varierar med ett rullande schema dagtid, kvällar och helger, även röda dagar. Tillsammans är ni 2 kockar som jobbar i köket.
Som kock är du värdefull i det dagliga arbetet tillsammans med dina kolleger i köket.
Du ska medverka i utvecklingen av enheten, följa våra riktlinjer samt arbeta mot verksamhetens mål.
Vi har jobbrotation på våra arbetsplatser för att alla i köket ska vara trygga i alla arbetsmoment.
Det innebär att du både lagar mat, gör desserter, salladsberedning samt gör special- och allergikoster. Viss bakning förekommer.
Du diskar och städar i köket samt plockar varor de dagar vi får leverans.
Visst administrativt arbete via dator ingår i den dagliga driften.
Planering och fördelning av dagens och nästkommande dagars sysslor är en viktig del i ditt arbete.
Du behöver kunna hantera och lära dig våra olika verksamhetssystem där vi bland annat beställer varor, registrerar svinn, gör vår egenkontroll samt kunna registrera antal ätande i kostdatasystemet.
Du behöver ha god datavana då mycket kommunikation sker via mail.
Vi tillämpar ibland digitala möten, utbildningar och hybridmöten och du ser det som en självklar del att vara närvarande på möten du blir inbjuden till.
Du behöver följa vår klädpolicy och även låta mobiltelefonen vara under arbetsdagen.
Kommer du till vår verksamhet blir du en av våra viktiga medarbetare som finns för att ge service till våra kunder och Borlängebor.
Det förekommer ibland att vi hjälper till med akuta transporter av livsmedel eller färdiglagad mat mellan våra enheter.
Vid semesterperioder eller annan frånvaro behöver vi vara flexibla att vid behov jobba på en annan enhet.
Du deltar i semesterplanering och är lojal mot fattade beslut i verksamheten.
Vi vill att du är den person som varje dag förgyller matgästernas dagar med vällagad mat, dessert, trevlig sallad och ett härligt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning från Hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelstekniskt linje eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Du behöver ha goda kunskaper inom specialkost och kost vid speciella behov.
Du har tidigare arbetat som kock samt har erfarenhet av kundkontakt.
Vi ser att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, muntligt som skriftligt samt grundläggande datakunskaper.
Meriterande:
* Tidigare arbete i offentlig sektor.
* Arbetat med tillagning och hantering av specialkost och konsistensanpassad mat.
* B-körkort.
Som person ser vi du är en god vän av struktur som gillar ordning och reda. Du har lätt för att samarbete både med kollegor samt med kund/beställaren. Att hela tiden ge god service kommer naturligt för dig samt att du vill att maten ska både smaka bra och se god ut.
Vidare är det också viktigt att du är flexibel, då du under en arbetsdag kan behöva lösa problem som uppstår, snabbt kunna byta fokus och ändå kunna behålla lugnet i stressiga situationer.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
