Kock sökes till restaurang Frost
2025-09-02
Är du en passionerad kock som älskar att arbeta med matlagning och vill vara en del av ett spännande restaurangkoncept? Frost, beläget i hjärtat av Karlstad, söker en kreativ och engagerad kock för att förstärka vårt kulinariska team.
Om Frost:
Vi på Frost är dedikerade till att erbjuda våra gäster en minnesvärd matupplevelse som hyllar den svenska matkulturen med en modern twist. Med fokus på färska och lokala råvaror erbjuder vi en varierad meny med klassiska och nyskapande rätter.
Huvudsakliga Ansvarsområden:
Assistera kökschefen i förberedelse, tillagning och presentation av rätter.
Säkerställa hög kvalitet och konsistens i alla maträtter.
Bidra till utvecklingen av nya rätter och menyalternativ.
Upprätthålla höga standarder för livsmedelssäkerhet och kökshygien.
Idealiska Kandidaten:
Erfarenhet av arbete i en restaurangmiljö.
Passion för matlagning och en önskan att lära sig och utvecklas.
Teamspelare med god kommunikationsförmåga.
Förmåga att arbeta effektivt under tryck.
Fördelar för dig:
Möjligheten att arbeta med färska och lokala råvaror för att skapa spännande och nyskapande rätter.
En dynamisk och kreativ arbetsmiljö där din passion för matlagning får blomma.
Tillgång till möjligheter för professionell utveckling och tillväxt inom företaget.
Om du är en passionerad kock som vill vara en del av restaurang Frosts kulinariska resa, skicka ditt CV och personliga brev till Johan@restaurangfrost.se
. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Chef Wanted for Restaurant Frost
Are you a passionate chef who loves working with cooking and wants to be part of an exciting restaurant concept? Frost, located in the heart of Karlstad, is seeking a creative and dedicated chef to strengthen our culinary team.
About Frost:
At Frost, we are dedicated to offering our guests a memorable dining experience that celebrates Swedish food culture with a modern twist. With a focus on fresh and local ingredients, we offer a varied menu of classic and innovative dishes.
Key Responsibilities:
Assist the head chef in preparation, cooking, and presentation of dishes.
Ensure high quality and consistency in all food items.
Contribute to the development of new dishes and menu options.
Maintain high standards of food safety and kitchen hygiene.
Ideal Candidate:
Experience working in a restaurant environment.
Passion for cooking and a desire to learn and develop.
Team player with good communication skills.
Ability to work efficiently under pressure.
Benefits for You:
Opportunity to work with fresh and local ingredients to create exciting and innovative dishes.
A dynamic and creative work environment where your passion for cooking can flourish.
Access to opportunities for professional development and growth within the company.
If you are a passionate chef who wants to be part of Restaurant Frost's culinary journey, please send your CV and cover letter to Johan@restaurangfrost.se
. We look forward to welcoming you to our team!
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: johan@restaurangfrost.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starcafé AB
(org.nr 556614-2237)
Östra Torggatan 6 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Jobbnummer
9488344