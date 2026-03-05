Kock sökes

Hummerkrogen Hunnebostrand AB / Kockjobb / Sotenäs
2026-03-05


Visa alla kockjobb i Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum, Uddevalla eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hummerkrogen Hunnebostrand AB i Sotenäs

Vill du ha möjligheten att arbeta i ett kök med höga ambitioner och med gästen i fokus? Hummerkrogen kör sin 8:e säsong och är redo för nya utmaningar. Vi söker dig som i första hand ska vara assisterande till Kökschefen men du ska även självständigt kunna driva köket från beställning till servering av gäst. HACCP kommer naturligt för dig. Vårt fokus är skaldjur och fisk men vi serverar även kött och pasta. Våra leverantörer ligger inte långt bort så att laga mat från grunden med råvaror av hög kvalité är något du kommer få göra dagligen. Vi ordnar boende och bra villkor för rätt person. Bli en i gänget på Hunnebostrands bästa restaurang med bästa läget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: info@hummerkrogen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hummerkrogen Hunnebostrand AB (org.nr 559185-0200)
Södra Strandgatan 4 (visa karta)
456 61  HUNNEBOSTRAND

Jobbnummer
9780260

Prenumerera på jobb från Hummerkrogen Hunnebostrand AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hummerkrogen Hunnebostrand AB: