Kock, Regionservice, Restaurang Solsidan - Region Värmland - Chefsjobb i Karlstad

Region Värmland / Chefsjobb / Karlstad2021-04-07Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.Restaurang Solsidan tillagar och serverar luncher måndag till fredag. Café Träffpunkten med butik ligger i huvudentrén och har öppet alla dagar i veckan. Där kan våra gäster köpa lättare måltider och fika. Totalt arbetar här cirka 18 medarbetare, bestående av kockar, kallskänkor, restaurang- och butikspersonal.Kock, Regionservice, Restaurang Solsidan2021-04-07Är du vår nya kock till vårt köksteam?Restaurang Solsidan är en lunchrestaurang som är belägen på Centralsjukhuset. Vi är en populär restaurang med ca 450 gäster om dagen och vi erbjuder sju olika rätter varje dag. Vi lagar den mesta maten från grunden i storhushåll och använder oss i hög grad av ekologiska råvaror och närproducerat. Vi jobbar dagligen aktivt mot våra miljömål. Du kommer främst att jobba med matlagning men även menyplanering, servering och disk ingår i tjänsten. Utveckling och förbättringar är också en naturlig del av arbetet. Vi lägger stor vikt vid idérikedom och kreativitet i köket.Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag och du har din tjänst på Restaurang Solsidan. Då vi har ett tätt samarbete mellan enheterna kan arbete inom övrig kostverksamhet bli aktuellt. Det innebär att man kan få möjligheten att jobba på flera olika arbetsplatser på Centralsjukhuset i Karlstad och Regionens hus.Övrig informationInför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.Tjänsten ställer krav på dina personliga egenskaper, att du är flexibel och har förmågan att prioritera om när arbetet kräver. Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga då arbetet innehåller kontakter med så väl kollegor och kunder. För dig är det naturligt att arbeta med miljö- och hållbarhetstänk. Tjänstens utformning innebär även att du behöver ha förmågan att hålla högt tempo, samtidigt som leverans av tjänst och servicen till kund med kvalité är i fokus. Förstår detaljernas värde i att medverka till en förhöjd upplevelse för gästen. Du gillar förändringar och tycker om att ta dig an nya arbetsuppgifter.Vi söker dig som har några års erfarenhet inom restaurangbranschen eller storhushåll. Du behöver ha en dokumenterad restaurangutbildning, tex 3-årig gymnasieutbildning inriktning restaurang och måltidsservice, KY-utbildning, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.AnsökanInför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Läs mer härHär berättar några av våra medarbetare om sitt arbeteFacklig företrädare för Kommunal nås via växeln 010-831 50 00Varaktighet, arbetstid100 procent , Tillträde enligt överenskommelseIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-14REGION VÄRMLAND5676858