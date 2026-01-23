Kock med samordningsansvar till Ängsskolan
2026-01-23
Vi är glada över ditt intresse för att jobba med oss på Ängskolan och bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Ängskolan ligger på Hertsön. Vi är ett tillagningskök som varje dag tillagar cirka 200 portioner. Vid skolan tillbereds även frukost och mellanmål. Vi erbjuder dig en vardag där du är med och utvecklar våra måltider för att få dem att nå nya höjder. Hos oss blir du inte bara en ledare du blir också en inspiratör för både kollegor och barn. Du får vara med och forma nästa generations syn på mat och hållbarhet, samt lägga grunden för goda och hälsosamma matvanor som håller livet ut.
Vår verksamhet är inne i en spännande resa där vi utvecklar lustfyllda, vällagade, näringsbalanserade och hållbara vardagsmåltider för eleverna på Ängskolan. Genom barn- och elevinflytande och i samarbete med den pedagogiska verksamheten har vi ambitionen att sätta Luleås skolmåltider på kartan. Om du vill jobba i en organisation med stark framåtanda, högt engagemang och stark yrkesstolthet för mat och måltider kan detta vara helt rätt för dig.
Vi vill ha med just dig på denna spännande resa!
I rollen som kock med samordningsansvar leder och fördelar du arbetet i skolrestaurangen och håller fokus på de långsiktiga målen. Du medverkar i alla förekommande arbetsuppgifter, och ansvarar för att tillaga och leverera god, näringsriktig, hållbar och säker mat till barn och elever. Alltid med fokus på kvalitet och matglädje.
En viktig del av ditt arbete är att, i nära samarbete med dina kollegor, ständigt arbeta för att utveckla och förbättra verksamheten. Med ditt positiva bemötande och en hög servicenivå skapar du en välkomnande och trivsam miljö för våra matgäster. Din passion, ditt engagemang och din kreativitet är avgörande för att skapa en måltidsupplevelse som gör skillnad i barnens och elevernas vardag. Genom din samarbetsförmåga och ditt professionella förhållningssätt bidrar du till en arbetsplats där matglädje och matgästen står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från arbete som kock och är van att arbeta med service och bemötande. Det är meriterande om du är utbildad kock och om du har arbetslivserfarenhet av att leda andra människor. I den här rollen behöver du kunna arbeta obehindrat på svenska och vara van att hantera digitala hjälpmedel.
Som person är du en naturlig relationsbyggare och är duktig på att samarbeta med andra och skapa delaktighet i ditt arbetslag. Det är viktigt att du är självgående och har förmåga att ta egna initiativ. Vi ser att du som söker tjänsten är en kreativ person som vågar prova nytt och har förmåga att föra fram din talan och lägga fram nya idéer .
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa upp ett godkänt utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
