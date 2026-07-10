Kock med arbetsledande funktion, Blomstergården
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2026-07-10
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– Ett jobb med plats för engagemang och glädje
Har du ett stort intresse för mat och tycker att det är något av det viktigaste och roligaste som finns? I så fall kan en plats i köket på Blomstergårdens äldreboende i Krokom vara något för dig. Välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss!
Kost- och lokalvårdsenheten tillhör barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
På kostenheten arbetar ungefär 80 medarbetare. Kostenheten arbetar med maten på förskolor, skolor, särskilda boenden och med matlådor till hemtjänst. Kommunen har 38 produktions- och mottagningskök där det totalt produceras ca 3500 portioner varje dag.
Blomstergården i centrala Krokom, är ett särskilt boende med ett tillagningskök där det produceras ca 40 portioner per måltid, frukost, lunch och middag samt cirka 60 matportioner till de hemmaboende som har matdistribution. Arbetslaget i köket på Blomstergården består av en arbetsledande kock, en biträdande arbetsledande kock samt 2 kockbiträden.
En dag som kock med arbetsledande funktion på Blomstergården
Du ansvarar för den dagliga driften, att livsmedel hanteras på ett säkert sätt, genomför egenkontroller, ansvarar för att kök och utrustning hanteras enligt gällande riktlinjer. Det är viktigt att du bidrar till och arbetar för en god arbetsmiljö och att dina kollegor känner sig delaktiga.
Rollen kräver att du har god administrativ förmåga. Verksamheten drivs med ett ekonomiskt tänk, varubeställningar görs och fakturor betalas.
Din kompetens
Vi söker dig som har genomgått en 3-årig gymnasial utbildning inom hotell och restaurang, eller har motsvarande erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Krav på god svenska i tal och skrift.
God datorvana är meriterande.
Som person är du flexibel, självgående, noggrann och positiv. Du har lätt för att samarbeta och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Med en stor serviceanda, ett stort engagemang och god kommunikation sätter du alltid matgästen i centrum.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta med andra.
Övrig information
Tillfälligt placerad som kock med arbetsledande funktion i köket på Blomstergården i centrala Krokom, på 100% till och med 2027-08-31. Därefter övergår anställningen till en tjänst som kock inom kostenheten i kommunen.
Tillträde enligt överenskommelseArbetstiden är förlagd till dagtid, vardagar och helger.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Hälsning från din blivande chef
Jag söker dig som har ett stort intresse för mat och service. Dina tankar och idéer är viktiga. För mig är det viktigt att alla får komma till tals och jag tror att det bästa sättet att driva en verksamhet framåt är att göra det tillsammans med dig som medarbetare.
Med vänliga hälsningar
Marlene Hallqvist, enhetschef
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
Offerdalsvägen 8 (visa karta
)
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Enhetschef
Marlene Hallqvist marlene.hallqvist@krokom.se +4664016352 Jobbnummer
9999537