Kock/Måltidsbiträde till Team Kalvsvik skola kök
2026-02-26
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vi söker en positiv, engagerad och serviceinriktad kock/måltidsbiträde som vill bli en del av vårt team! I Kalvsvik skola kök arbetar en person och köket är en del av ett större samarbete tillsammans med Kinnevaldsgården, Vederslöv skola, Tävelsås skola och Ingelstad skola.
Hos oss är teamkänslan självklar, vi hjälper varandra och skapar ett stabilt, kvalitetssäkert och trivsamt arbetssätt. Kalvsvik skola är ett mottagningskök där du till viss del också lagar mat till skola och förskola. Maten levereras kall från tillagningskök och värms samt serveras till cirka 70 portioner per dag, bestående av frukost, lunch och mellanmål.
Som kock/måltidsbiträde hos oss kommer du att:
* planera och förbereda måltider
* arbeta med uppvärmning av mat samt viss egen tillagning
* hantera specialkost
* planera och beställa varor och livsmedel
* arbeta med egenkontroll och rutiner för livsmedelshygien
* servera, städa och diska
Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har kockutbildning eller måltidsbiträdeutbildning, i andra hand dig som har erfarenhet från storkök eller annan relevant köksutbildning. Du har ett stort intresse för mat och måltider och trivs i en varierande och ansvarsfull roll. Du behöver ha en helhetssyn och ett trevligt bemötande för att skapa en positiv måltidsupplevelse.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är en god ambassadör för Växjö kommun.
Urval och intervjuer sker löpande.
