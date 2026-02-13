Kock / Kocklärling

Ransäter International Business AB / Restaurangbiträdesjobb / Munkfors
2026-02-13


Huvudansvaret inkluderar:
Hålla koll på livsmedel inventering och livsmedelskvalitet.
Mise en place.
Förbereda rätter.
Ta hand om och upprätthåll hygienen i ditt kök.
Cirka 30 timmar per vecka.

Den idealiska kandidaten:
Arbetslivserfarenhet som kock, eller följ utbildning för att bli kock. Passion för jobbet.
Kan arbeta självständigt i köket.
En flexibel och stresstålig attityd.
Utan kockutbildning men med arbetserfarenhet och passion inom yrket är du också varmt välkommen att ansöka.
Tillgänglig under högsäsong**

• * Högsäsong: 10 juni till 25 augusti. Längre eller kortare vistelser kan vara förhandlingsbara.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info@storangenscamping.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ransäter International Business AB (org.nr 559061-7311), http://www.storangenscamping.com
Erlanderväg 2 (visa karta)
684 93  RANSÄTER

Kontakt
Jessie van Dort
info@storangenscamping.com
0552-30080

Jobbnummer
9741269

