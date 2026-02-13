Kock / Kocklärling

Huvudansvaret inkluderar: Hålla koll på livsmedel inventering och livsmedelskvalitet. Mise en place. Förbereda rätter. Ta hand om och upprätthåll hygienen i ditt kök. Cirka 30 timmar per vecka.
Den idealiska kandidaten: Arbetslivserfarenhet som kock, eller följ utbildning för att bli kock. Passion för jobbet. Kan arbeta självständigt i köket. En flexibel och stresstålig attityd. Utan kockutbildning men med arbetserfarenhet och passion inom yrket är du också varmt välkommen att ansöka. Tillgänglig under högsäsong**
• * Högsäsong: 10 juni till 25 augusti. Längre eller kortare vistelser kan vara förhandlingsbara.