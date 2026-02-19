Kock / kallskänk - MR Cake Göteborg (deltid)
Mr Cake Stockholm AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mr Cake Stockholm AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej, om du vill jobba med ett härligt och glatt gäng då ska du kolla hit! Vi söker nu deltid till MR Cake i Göteborg.
MR Cake är ett kreativt, roligt och fartfyllt företag som alltid vill ligga i framkant genom att vi ständigt vågar att utveckla och utmana oss själva.
Nu söker vi kallskänka/kock som vill vara med på vår resa.
Vi ser gärna att du som söker
Är utbildad kock eller kallskänka
Har en positiv & glad inställning
Är noggrann och ansvarstagande
Tycker om att arbeta i team och uppskattar att få arbeta med kvalitativa produkter gjorda på de bästa råvarorna
Är kreativ, positiv, passionerad och stolt i din yrkesroll.
Fördelar med att jobba hos oss
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider (ej sena kvällar)
Tjänsten är deltid med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Du ansöker snabbt och smidigt på några minuter genom att svara på några korta frågor varav några frågor besvaras i videoförmat. Du kan ansöka direkt i mobilen, CV kan du ladda upp vid senare tillfälle. OBS håll utkik i mail inkorgen och även skräpkorgen så du inte missar något mail från oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mr Cake Stockholm AB
(org.nr 559048-5156)
114 26 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
MR Cake Stockholm AB Jobbnummer
9751742