Kock i förskolekök
2025-08-14
Vårt fokus är på hållbarhet och att ge våra invånare en trygg och stimulerande miljö, och vi tror att du kan hjälpa till med detta! Är du en kreativ själ med en passion för mat och matproduktion? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team i Nynäshamn! Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Här får du chansen att planera och tillaga näringsriktiga måltider och sätta din egen kreativa touch på menyerna. Huvuduppgiften är tillagning och förberedelser av måltider, inklusive specialdieter. Arbetsuppgifter som varumottagning, salladsberedning, servering, disk och städning ingår.
Vi, inom Kostenheten, är ett tight team som stöttar varandra och samarbetar och det innebär möjlighet att få arbeta i andra kök.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Kostenheten i Nynäshamns kommun ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Kostenheten vill ge både barn, ungdomar och våra äldre i kommunen en bra matupplevelse och inspirera till att prova på nya smaker och maträtter.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• 3-årig restaurangutbildning eller likvärdig utbildning
• minst 5 års erfarenhet av arbete i storhushåll
• erfarenhet av matproduktion i stor skala och beställningsprocesser
• kunskap om dietkoster och livsmedelslagstiftningen
• Kunskap om klimat och hållbarhet
• datorvana
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• ledarskapsförmåga och organisatorisk skicklighet.
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker en person som är van att ta eget ansvar och har ett brinnande intresse för matlagning. Du kan planera, prioritera samt har god organisationsförmåga i ditt arbete. Du gillar att ge service: har intresse och förmåga att tillmötesgå andra samt är lösningsinriktad. Om du är driven att leverera resultat och samarbeta för att uppnå gemensamma mål, då är detta rätt position för dig!
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse och vikariatet sträcker sig till sista november 2025
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning - Vikariat
Sysselsättningsgrad: Deltid - 80 %
Antal lediga befattningar: 1
Månadslön
Kostekonom
