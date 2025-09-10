Kock för special Turkisk mat

Arkoc restaurang AB / Kockjobb / Malmö
2025-09-10


Kock med erfarenhet av ska kunna turkist mat rätter sökes till Restaurang Mediterrean BBQ, Emporia Shoppingcenter.
Du bör ha tidigare erfarenhet, vara självgående.
Omfattningen är heltid och lön utgår enligt kollektivavtal.
Du ska vara stresstålig.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Hyllie Stationsväg 22 P-20200 21532 Malmö

Detta är ett heltidsjobb.

Arkoc restaurang AB (org.nr 559322-1434)
Hyllie Stationsväg 22 P-20200 (visa karta)
215 32  MALMÖ

9501977

