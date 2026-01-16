Kock för månadsvikariat
2026-01-16
Uppdraget som månadsvikarie
Ditt uppdrag som vikarierande kock är att aktivt skapa matglädje och nyfikenhet.
I ditt arbete stimulerar du barnens intresse för smaker och råvaror, och bidrar därmed till att måltiderna blir en daglig höjdpunkt. Du och bidrar därmed till att forma barnens framtida, hälsosamma förhållningssätt till mat, miljö och hälsa.
Via oss på BSF Bemanningsenheten kan du erbjudas arbete som kock till månadsvikariat, allt från ca 1 till 6 månader. Vikariatet kommer att vara på någon av kommunens 52 förskolor, antingen i Lunds stad eller i någon av våra byar Dalby, Veberöd, Genarp, Torna Hällestad, Södra Sandby eller Revingeby. Vi kommer att lägga stor vikt vid att matcha din kompetens mot uppdraget på den aktuella förskolan.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad kock och har arbetat som kock i minst två år. Du har dokumenterad erfarenhet av att hantera specialkost samt är van vid egenkontroll (HACCP).
Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska, i både tal och skrift, och ha vana med att hantera digitala beställning och förekommande administrationssystem.
Det är meriterande om du är bekant med måltidspedagogik och att du är van vid att planera och lägga beställningar av köksvaror och råvaror.
Kock i skolan
Då rollen som kock innebär daglig interaktion med både barn och personal, är det avgörande att ditt intresse sträcker sig bortom mat, miljö och hälsa. Du måste även värdesätta och engagera dig i barnen och förskolans pedagogiska arbete.
Som person är du kreativ och initiativrik, visar ansvar i ditt arbete och har en naturlig förmåga att bygga starka, positiva relationer.
Om rekryteringen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Bemanningsenheten
BSF Bemanningsenhet arbetar med att rekrytera och bemanna ut vikarier till våra förskolor. Vi tillsätter behovet av korttidsvikarier när ordinarie medarbetare är frånvarande p.g.a. sjukdom/VAB, men även för planerad frånvaro i form av semester, utbildning eller liknande. Utöver detta tillsätter vi också månadsvikariat och nu söker vi dig som är utbildad kock och vill arbeta hos oss på längre vikariat.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Eva Jonsson 046-3598272 Jobbnummer
9688185