Javautvecklare för testplattform
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du blir en viktig del av ett agilt team som utvecklar och förbättrar en intern testplattform för verifiering av inbyggda system i en tekniskt avancerad miljö inom försvarsindustrin. Plattformen används av andra team för att testa och kvalitetssäkra lösningar där tillförlitlighet, snabba feedbackloopar och robust kod är avgörande. Du arbetar nära utvecklare och testteam för att skapa stabila flöden som gör det enklare att testa, analysera och vidareutveckla komplex funktionalitet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera Java-utveckling, testautomatisering och avancerad teknik med tydlig påverkan på slutresultatet.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och testar Java-kod för en intern testplattform som stödjer verifiering av inbyggda system.
Du bygger automatiserade testfall som bidrar till hög kvalitet och tillförlitlighet i komplexa tekniska lösningar.
Du skriver och förbättrar kod med fokus på robusthet, effektivitet och långsiktig hållbarhet.
Du felsöker och analyserar avancerade tekniska problem tillsammans med teamet.
Du deltar aktivt i kodgranskningar och driver kontinuerliga förbättringar av kodkvalitet och arbetssätt.
Du samarbetar nära andra team för att skapa snabba feedbackloopar och effektiva testprocesser.
KravUniversitetsutbildning som civil- eller högskoleingenjör inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling.
Mycket goda kunskaper i Java.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i agila team.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av testutveckling och testning av inbyggda system.
Kunskap i Maven, Jenkins, Git och Eclipse RCP.
Kunskap i C++ och/eller Python.
Vana att använda AI för att effektivisera utvecklingsarbetet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827326-2028078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279)
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9939339