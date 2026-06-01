Lärare i franska och engelska, Kulturama grundskola Hammarby Sjöstad
Studieförbundet Medborgarskolan / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
På Kulturama Grundskola i Hammarby Sjöstad går idag totalt cirka 630 elever i årskurs 4 till 9. Här finns inriktningarna Musikal, Musik & Sång och Bild & Form. Vi erbjuder våra elever undervisning av hög kvalitet i läroplanens teoretiska ämnen samt i våra profilämnen. Undervisningen förenar att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla med ett tydligt kunskapsfokus.
Vår vision är en skola som bygger på glädje och som ger elever en trygg och bra skolgång där individen är i fokus.
Skolan tillhör Medborgarskolan Stockholm.
Vi söker nu en behörig lärare i franska och engelska för åk 5-9.
VI ERBJUDER
Vår skola erbjuder dig en arbetsplats med härliga och kreativa kollegor som stöttar varandra en god stämning och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och vi tror på att vi når längre tillsammans.
Tillväxt och utveckling tillsammans är ledord som vi arbetar utifrån inom samtliga våra verksamheter. Hos oss erbjuds en roll med stort ansvar i en professionell, kreativ och utvecklingsorienterad miljö.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten innefattar undervisning i franska och engelska i åk 5-9 samt mentorskap.
Du ansvarar för att på ett professionellt sätt planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån gällande styrdokument. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor och arbetslag.
Du anpassar undervisningen efter elevernas behov och använder dig av varierade arbetssätt som skapar engagemang och delaktighet.
Du kommer ingå i ett arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i ett kollegialt lärande. Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i åk 5–9 i både franska och engelska. Erfarenhet av undervisning på både mellan- och högstadiet är meriterande. Du är väl insatt i Lgr22 och andra relevanta styrdokument samt har god förståelse för bedömning och betygssättning.
Vi söker dig som är trygg, kunnig och pedagogisk, med ett starkt engagemang för elevernas lärande, utveckling och måluppfyllelse. Du tar initiativ och har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar, samt arbeta strukturerat för att skapa studiero och tydliga lärandemål.
Du är flexibel, strukturerad och tydlig, och har god förmåga att samarbeta och bidra till skolans utveckling tillsammans med kollegor. Du bygger förtroendefulla relationer med både elever och vårdnadshavare och kommunicerar professionellt i olika sammanhang.
Det är meriterande om du har vana av digitala verktyg och lärplattformar, kunskaper om och erfarenhet av att använda AI som stöd i undervisning, planering, differentiering eller bedömning, samt en medvetenhet kring AI ur ett pedagogiskt och etiskt perspektiv.
ANSÖKAN
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 10 augusti. Omfattning är 60 %.
Sista ansökningsdag är den 12 juni, men du är välkommen med din ansökan redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Linda Karlsson (bitr. rektor) via linda.karlsson@kulturama.se
.
För att arbeta i skolan krävs utdrag ur belastningsregistret. Beställning av registerutdrag görs via Polisens webbplats.
OBS! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Ansökan görs via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss kontakt från säljare av rekryteringstjänster.
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.
Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på http://www.medborgarskolan.se/stockholm
Kulturama har funnits i 40 år och våra estetiska utbildningar omfattar allt från grundskola till yrkesutbildning. Vi finns i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad, Danvikstull och Sundbyberg. Vår huvudman är Medborgarskolan Stockholmsregionen som är en ideell organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
Virkesvägen 21 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9939353